В Югре за неделю выявлено 137 нетрезвых водителей
Ни штрафы, ни лишение прав, ни уголовная ответственность не пугают любителей выпить за рулём. Только за прошедшую неделю на дорогах Югры задержано 137 водителей с признаками опьянения.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.
Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.
ИСТОЧНИК KP.RU