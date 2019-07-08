2019-07-08T15:56:59+03:00
Общество

В Югре за неделю выявлено 137 нетрезвых водителей

Многие из них совершают правонарушение не впервые
Алена Кульмухаметова
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В Югре за неделю выявлено 137 нетрезвых водителей. Фото с сайта pixabay.comВ Югре за неделю выявлено 137 нетрезвых водителей. Фото с сайта pixabay.com
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Ни штрафы, ни лишение прав, ни уголовная ответственность не пугают любителей выпить за рулём. Только за прошедшую неделю на дорогах Югры задержано 137 водителей с признаками опьянения.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, возбуждено 16 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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