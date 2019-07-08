СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-08T15:38:10+03:00

Сургутянин задержали за кражу дорогого коньяка с витрины магазина. Фото с сайта pixabay.com

За желание выпить он отправится под суд

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работников магазина о краже имущества. Как оказалось, с витрины магазина пропала бутылка коньяка.

По информации УМВД по Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 32-летний мужчина похитил с витрины бутылку коньяка стоимостью более 2000 рублей.

Подозреваемый пояснил, что присвоил продукт для дальнейшего употребления.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU