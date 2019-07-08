Сургутянин задержали за кражу дорогого коньяка с витрины магазина
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от работников магазина о краже имущества. Как оказалось, с витрины магазина пропала бутылка коньяка.
По информации УМВД по Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 32-летний мужчина похитил с витрины бутылку коньяка стоимостью более 2000 рублей.
Подозреваемый пояснил, что присвоил продукт для дальнейшего употребления.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU