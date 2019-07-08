В Ханты-Мансийске состоялся парад судов

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-08T15:29:56+03:00

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Накануне, 7 июля, в окружной столице Югры состоялось самое зрелищное и, пожалуй, самое долгожданное событие в речной отрасли – парад судов, посвященный Дню работников морского и речного флота. Организован он был в рамках общегородского праздника «На берегу семи холмов».

Люди наблюдали с набережной за парадом судов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Оценить красоту речного марша горожане смогли с набережной Авторечвокзала. Югорская флотилия совершила путь протяженностью около шести километров вверх по протоке Самаровской. Особой торжественности ей добавили флаги России, Югры и Ханты-Мансийска.

Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Среди речтранспорта, который продемонстрировали хантымансийцам, традиционные «Метеор», «Заря», Линда, теплоход «РТ-600», суда на воздушной подушке, а также новое скоростное пассажирское судно «Валдай 45Р». В параде кораблей и маломерных судов этот оранжевый корабль выделялся особенно ярко. Благодаря подводным крыльям он словно воспарил над рекой, чем вызвал особенный восторг собравшихся на пристани гостей и жителей югорской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU