СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-08T14:59:58+03:00

За полгода 31 житель Югры пожаловался на коррупцию в округе. Фото с сайта pixabay.com

Каждое обращение зарегистрировано и направлено в аппарат губернатора

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На телефон доверия окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики в первом полугодии поступил 31 звонок от югорчан по фактам коррупционной направленности.

Каждое обращение зарегистрировано и направлено в аппарат губернатора Югры. Некоторые из них направлены по компетенции в соответствующие федеральные органы власти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 34 процента.

Чаще всего звонили жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нижневартовского района.

Вопросы, по которым югорчане обращались на телефон доверия, относятся к различным сферам, в числе которых деятельность сотрудников правоохранительных органов, работа жилищно-коммунальных служб, жилищные вопросы, пассажирские перевозки, организация торговли, вопросы труда и заработной платы, постановка на учет по безработице и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU