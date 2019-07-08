За полгода 31 житель Югры пожаловался на коррупцию в округе
На телефон доверия окружного департамента государственной гражданской службы и кадровой политики в первом полугодии поступил 31 звонок от югорчан по фактам коррупционной направленности.
Каждое обращение зарегистрировано и направлено в аппарат губернатора Югры. Некоторые из них направлены по компетенции в соответствующие федеральные органы власти.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 34 процента.
Чаще всего звонили жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нижневартовского района.
Вопросы, по которым югорчане обращались на телефон доверия, относятся к различным сферам, в числе которых деятельность сотрудников правоохранительных органов, работа жилищно-коммунальных служб, жилищные вопросы, пассажирские перевозки, организация торговли, вопросы труда и заработной платы, постановка на учет по безработице и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU