2019-07-08T14:36:38+03:00
Общество

Иностранец сменил имя и фамилию, чтобы вновь приехать в Югру

Мужчине запретили посещать Россию в течение пяти лет
Алена Кульмухаметова
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Иностранец сменил имя и фамилию, чтобы вновь приехать в Югру. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыИностранец сменил имя и фамилию, чтобы вновь приехать в Югру. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Неуёмное желание вернуться в Югру подтолкнуло жителя ближнего зарубежья на преступление. Мужчина сменил имя и вновь пересёк границу.

Прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в пересечении Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

В ведомстве сообщили, что в сентябре 2015 года мужчина был привлечен к административной ответственности с запретом въезда в Россию в течение 5 лет со дня выдворения.

Однако, сменив свое имя и фамилию, в январе 2019 года вновь прибыл на территорию Российской Федерации в Сургут.

Иностранца заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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