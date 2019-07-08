2019-07-08T14:03:35+03:00
Общество

В Сургуте восстановят более 13 километров магистральных трубопроводов

Межотопительный период в городе составляет всего 90 дней
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте восстановят более 13 километров магистральных трубопроводов. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте восстановят более 13 километров магистральных трубопроводов. Фото Рамиля Нуриева
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«Городские тепловые сети» Сургута проводят работы по подготовке к новому отопительному сезону. За короткое северное лето специалистам предстоит восстановить более 13 километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов, провести ремонт центральных тепловых пунктов и котельных.

По информации городской администрации, особое внимание в ремонтной кампании текущего года уделяется объектам, которые выработали нормативный эксплуатационный срок службы. Это связано, в первую очередь, с безопасностью. Температура воды, проходящей по трубам составляет около 150 градусов и, если в осенне-зимний период произойдет прорыв теплосети, то последствия могут оказаться весьма печальными.

Межотопительный период в Сургуте составляет всего 90 дней. За это время необходимо выполнить комплекс мер по подготовке, чтобы обеспечить зимой стабильную и бесперебойную работу систем теплоснабжения. Новые трубы прокладывают на улицах Островского, Киртбая, Северной, Профсоюзов, Кукуевицкого. В планах ремонтной кампании также замена оборудования на семи сургутских котельных и одном центральном тепловом пункте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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