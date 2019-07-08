2019-07-08T13:52:55+03:00
Общество

Нижневартовске наградили детей, которые спасли 8-летнюю девочку от педофила

Преступник ожидает суда, находясь под стражей
Алена Кульмухаметова
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Нижневартовске наградили детей, которые спасли 8-летнюю девочку от педофила. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреНижневартовске наградили детей, которые спасли 8-летнюю девочку от педофила. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В торжественной обстановке был отмечен поступок юных вартовчан, которые, несмотря на свой юный возраст, проявили в опасной ситуации бдительность, решительность и смелость и помогли задержать подозреваемого.

Напомним, полтора месяца назад пьяный житель Нижневартовска увидел во дворе компанию детей, которых стал приглашать к себе домой. Когда дети отказались идти вместе с незнакомцем, мужчина крепко взял за руку 8-летнюю девочку, которую повел к своему дому.

Благодаря решительности, бдительности и смелости братьев и друзей девочки, удалось предупредить преступление.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, по факту противоправных действий мужчины сейчас расследуется уголовное дело. И страшно представить, что могло бы случиться, если бы не братья и верные друзья девочки, которые вовремя пришли на помощь, не оставили девочку в беде и приняли верные решения.

Сегодня в торжественной обстановке руководитель следственного отдела по городу Нижневартовск подполковник юстиции Сергей Сальков вручил Большакову Альберту, Большакову Андрею и Михалеву Александру благодарственные письма от главного следователя Югры.

Кроме этого ребята награждены благодарственными письмами начальника УМВД России по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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