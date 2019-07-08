За неделю в Югре на пожарах было спасено пять человек
Сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре подвели статистику пожаров за первую неделю июля. Так, с 1 по 7 июля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 55 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек.
Объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, гаражи, автомобили, нежилые и бесхозные строения.
Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали два автомобиля и 32 строения. 24 пожара связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в бесхозных строениях. Травмы получил один человек.
Пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU