СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-08T13:44:39+03:00

За неделю в Югре на пожарах было спасено пять человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре подвели статистику пожаров за первую неделю июля. Так, с 1 по 7 июля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 55 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, гаражи, автомобили, нежилые и бесхозные строения.

Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали два автомобиля и 32 строения. 24 пожара связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в бесхозных строениях. Травмы получил один человек.

Пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU