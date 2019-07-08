2019-07-08T13:44:39+03:00
Общество

За неделю в Югре на пожарах было спасено пять человек

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За неделю в Югре на пожарах было спасено пять человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреЗа неделю в Югре на пожарах было спасено пять человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре подвели статистику пожаров за первую неделю июля. Так, с 1 по 7 июля на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 55 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями спасены пять человек.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, гаражи, автомобили, нежилые и бесхозные строения.

Основные причины бытовых пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали два автомобиля и 32 строения. 24 пожара связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в бесхозных строениях. Травмы получил один человек.

Пожарно-спасательные подразделения 25 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре за неделю выявлено 137 нетрезвых водителей
В Сургуте до конца лета оборудуют 31 остановку
Сургутянин задержали за кражу дорогого коньяка с витрины магазина
В Ханты-Мансийске состоялся парад судов
За полгода 31 житель Югры пожаловался на коррупцию в округе
Иностранец сменил имя и фамилию, чтобы вновь приехать в Югру
Делегация Югры принимает участие в десятой выставке «Иннопром»
В Сургуте восстановят более 13 километров магистральных трубопроводов
Нижневартовске наградили детей, которые спасли 8-летнюю девочку от педофила
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Молодому жителю Сургута грозит 15 лет тюрьмы за наркотики
В Югре семьям с детьми выплатят субсидии на погашение долга по ипотеке
Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хлам
Сургут перешёл на новую систему обращения с мусором
В Излучинске по горячим следам раскрыта кража велосипеда
Таможенники не нашли на прилавках нижневартовских магазинов «санкционку»
Житель Нягани пытался «взять» кассу в оружейном магазине
В Югре по эксроу-счетам реализуется девять проектов
В Лянторе, выпав из окна седьмого этажа, насмерть разбился двухлетний малыш
Погорельцам 5-А по улице Спортивной в Нижневартовске выдают материальную помощь
В Нефтеюганске судят инженера, по вине которого насмерть разбился молодой рабочий
Вартовчанин похитил магнитолу, ящик помидоров и персиков
В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль военной реконструкции «Штурм-2019»
За минувшие выходные на дорогах Югры в 11 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибшая
В Нягани оператор связи продал детализацию звонков девушки её ревнивому поклоннику
Вартовчанину ужесточили наказание за нетрезвое вождение