СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-08T12:51:37+03:00

В Югре семьям с детьми выплатят субсидии на погашение долга по ипотеке Фото: Татьяна Коркина

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Правительство Югры приняло решение о предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту, сообщает пресс-центр окружного Правительства.

По словам первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина, данная мера социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография» направлена на поддержку семей с детьми. Она будет способствовать повышению рождаемости, укреплению статуса семьи.

- В числе получателей выплаты – отдельные категории многодетных семей, а также югорчане из числа коренных малочисленных народов, – подчеркнул он.

Выплата,как было отмечено, будет предоставляться в беззаявительном порядке до 30 ноября 2019 года на основании сведений департаментов строительства и социального развития. Прогнозная численность получателей составляет 219 семей. На эти цели предусмотрено более 488 миллионов рублей.

Наталья Дунаевская уточнила, что новое решение Правительства региона, связанное с поддержкой многодетных семей из числа получателей мер социальной поддержки, позволит предоставить единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту порядка 20 ханты-мансийским семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU