2019-07-08T12:43:28+03:00
Происшествия

Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хлам

Парень был сильно пьян [видео]
Алена Кульмухаметова
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Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хламЖитель Урая угнал автомобиль и разбил его в хламФото: Алена Кульмухаметова
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В Урае по подозрению в угоне автомобиля стражами порядка задержан 19-летний местный житель. Он разбил чужой автомобиль через несколько километров.

Полицейские выяснили, что в момент угона подозреваемый был пьян. Юноша заметил припаркованный автомобиль «ВАЗ-2110». Убедившись, что транспорт не заперт, а ключи находятся в замке зажигания, злоумышленник сел в машину и угнал ее. Однако, далеко уехать молодому человеку не удалось. Проехав несколько километров, он не справился с управлением и съехал в кювет и перевернул авто.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хлам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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