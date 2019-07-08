СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-08T12:43:28+03:00

Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хлам Фото: Алена Кульмухаметова

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В Урае по подозрению в угоне автомобиля стражами порядка задержан 19-летний местный житель. Он разбил чужой автомобиль через несколько километров.

Полицейские выяснили, что в момент угона подозреваемый был пьян. Юноша заметил припаркованный автомобиль «ВАЗ-2110». Убедившись, что транспорт не заперт, а ключи находятся в замке зажигания, злоумышленник сел в машину и угнал ее. Однако, далеко уехать молодому человеку не удалось. Проехав несколько километров, он не справился с управлением и съехал в кювет и перевернул авто.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/718975" frameborder="0"></iframe> Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хлам.

ИСТОЧНИК KP.RU