Сургут перешёл на новую систему обращения с мусором

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-08T12:34:18+03:00

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С 1 июля Сургут перешел на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Все услуги по вывозу и утилизации отходов оказывает единый региональный оператор АО «Югра-Экология».

По информации пресс-службы администрации Сургута, в городе действует новая система обращения с отходами. Пока сбор и транспортировка мусора идут без перебоев.

- Процесс отлажен. Есть, конечно, шероховатости, которые сейчас дорабатываем с управляющими компаниями, ТСЖ и юридическими лицами, но в целом все идет хорошо. Для жителей ничего принципиально не поменялось. Они так же избавляются от мусора, как и раньше, – сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Новая услуга будет указана в квитанциях, которые жители получат в августе, отдельной строкой. Уже известен тариф, по которому будут делаться начисления – 110 рублей 44 копейки с каждого проживающего в квартире человека. Раньше оплату за сбор и вывоз мусора рассчитывали исходя из площади жилого помещения. Для 11 категорий граждан уже предусмотрена льготы. Добавим, что в Сургуте в ближайшее время планируется поставить порядка 90 новых контейнерных площадок. Региональный оператор уже задумывается и о строительстве полигонов и мусоросортировочных заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU