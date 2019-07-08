В Излучинске по горячим следам раскрыта кража велосипеда

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-08T12:01:49+03:00

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Кражи двухколёсного транспорта продолжаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Чаще всего владельцы велосипедов сами виновны в том, что оставляют без присмотра своё имущество.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что в посёлке Излучинск Нижневартовского района сотрудниками патрульно-постовой службы установлен 38-летний подозреваемый, который похитил велосипед стоимостью 17 тысяч рублей. Ранее нарушитель неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 84 преступления, раскрыто 54, из них: поджог, два случая угона, три грабежа, 15 краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU