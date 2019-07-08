2019-07-08T11:56:41+03:00
Общество

Таможенники не нашли на прилавках нижневартовских магазинов «санкционку»

Рейды по торговым точкам проходят ежедневно
Алена Кульмухаметова
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Таможенники не нашли на прилавках нижневартовских магазинов «санкционку»Таможенники не нашли на прилавках нижневартовских магазинов «санкционку»Фото: Татьяна Коркина
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Контролирующие органы продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации запрещен.

Как сообщили в администрации Нижневартовска, Роспотребнадзор, полиция и таможня за прошедший период 2019 года неоднократно проводили запланированные совместные мероприятия по выявлению «санкционных» продуктов в магазинах, на складах и рынках города. В ходе проведения рейдов продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, выявлено не было.

По словам и.о. начальника Нижневартовского таможенного поста Лилии Шершневой, в ряде торговых точек во время контрольных мероприятий были выявлены факты реализации 229 единиц сомнительной продукции: парфюмерии, обуви, верхней одежды и нижнего белья. Правообладатели уже оценили нанесенный ущерб в 2 млн. 800 тыс. рублей.

Кроме того, за полгода полицейские изъяли из реализации более 21 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, по результатам проверок возбуждено пять уголовных дел. Материалы будут рассматриваться в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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