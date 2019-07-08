2019-07-08T10:55:58+03:00
Происшествия

Житель Нягани пытался «взять» кассу в оружейном магазине

План уголовника не удался
Алена Кульмухаметова
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Житель Нягани пытался «взять» кассу в оружейном магазине. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нягани пытался «взять» кассу в оружейном магазине. Фото с сайта pixabay.com
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Безумие и отвагу проявил житель Нягани, когда попытался ограбить оружейный магазин. Мужчину задержали полицейские. Выяснилось, что он хорошо знаком правоохранителям.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, правоохранителями Нягани возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который, находясь в оружейном магазине, пытался похитить 5000 рублей из кассы.

Изветсно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности четыре раза. Полицейскими изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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