В Югре по эксроу-счетам реализуется девять проектов
В Ханты-Мансийском автономном округе реализуется 73 проекта с привлечением дольщиков у 48 застройщиков. Общая площадь составляет практически 1 миллион 50 тысяч квадратных метров. Все они находятся под контролем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, губернатора Югры, профильных региональных органов власти.
- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев провел совещание по вопросам перехода строительной отрасли на проектное финансирование долевого строительства, – сказала Наталья Комарова. – По эскроу-счетам в регионе уже реализуется 9 проектов, еще 5 – с высокой степенью готовности участия в проектном финансировании.
При этом по старым правилам привлечения средств дольщиков, сформированным до 1 июля, реализуется 48 проектов.
По 11 проектам работа ведется в соответствии с «дорожными картами». По двум из них договоры долевого участия будут расторгнуты.
ИСТОЧНИК KP.RU