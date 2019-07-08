2019-07-08T10:43:53+03:00
Общество

В Югре по эксроу-счетам реализуется девять проектов

Дольщики стали более защищены
Алена Кульмухаметова
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В Югре по эксроу-счетам реализуется девять проектовВ Югре по эксроу-счетам реализуется девять проектовФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе реализуется 73 проекта с привлечением дольщиков у 48 застройщиков. Общая площадь составляет практически 1 миллион 50 тысяч квадратных метров. Все они находятся под контролем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, губернатора Югры, профильных региональных органов власти.

- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев провел совещание по вопросам перехода строительной отрасли на проектное финансирование долевого строительства, – сказала Наталья Комарова. – По эскроу-счетам в регионе уже реализуется 9 проектов, еще 5 – с высокой степенью готовности участия в проектном финансировании.

При этом по старым правилам привлечения средств дольщиков, сформированным до 1 июля, реализуется 48 проектов.

По 11 проектам работа ведется в соответствии с «дорожными картами». По двум из них договоры долевого участия будут расторгнуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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