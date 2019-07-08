В Лянторе, выпав из окна седьмого этажа, насмерть разбился двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-08T10:28:22+03:00

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Страшная драма произошла 6 июля в городе Лянтор Сургутского района. Из окна седьмого этажа многоквартирного дома выпал малыш. Спасти его было невозможно. От полученных травм ремонт погиб на смете происшествия

Следователи СУ СК по ХМАО-Югре, начали проверку по данному факту. Уже известно, что мама ребёнка делала уборку на кухне, где для проветривания открыла окно. Когда на кухню пришли ее малолетние дети 2 и 4 лет, женщина просила их уйти до окончания уборки, но они не слушались, тогда она решила закрыть окно и на несколько секунд ушла в другую комнату, чтобы взять съемную ручку от окна. В это время младший ребенок пододвинул стул к подоконнику, забрался на него и не удержавшись, упал вниз.

В настоящее время следователи СКР проводят работу, направленную на установление всех обстоятельств происшествия. Изучаются условия проживания и воспитания ребенка. По предварительным данным, семья благополучная, на учетах в органах системы профилактики не состояла. В момент происшествия женщина находилась в квартире со своими детьми одна.

ИСТОЧНИК KP.RU