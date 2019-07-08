Погорельцам 5-А по улице Спортивной в Нижневартовске выдают материальную помощь

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-08T10:06:23+03:00

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Жильцам, чье имущество пострадало в результате пожара 1 июля в доме 5-А по улице Спортивной, начали выплачивать материальную помощь из бюджета Югры.

По информации начальника управления по социальной защите населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Оксаны Журавлевой, по состоянию на 8 июля от вартовчан поступило 69 заявлений на выплату, 65 из них рассмотрены. Материальная помощь продолжает выплачиваться.

Прием документов от остальных вартовчан, проживающих на Спортивной, 5-А, продолжается. Средства перечисляют на лицевые счета погорельцев. Кроме того, жильцам пострадавшего дома выплачивается материальная помощь из бюджета города. По данным отдела по работе с отдельными категориями граждан управления по молодежной политике администрации Нижневартовска, за выплатой обратились жильцы 64 квартир пострадавшего дома. По 43 обращениям выплаты произведены. Заявления продолжают принимать.

По словам исполняющей обязанности начальника управления по жилищной политике администрации городского ДЖКХ Надежды Катышевой, на данный момент во временное жилье переехали 10 семей, две семьи оформляют документы. Еще две семьи написали заявление о предоставлении жилья из маневренного фонда 7 июля.

Напомним, пожар случился в пятиэтажном многоквартирном доме 1 июля примерно в 17 часов 32 минуты. Загорелась крыша жилого дома, расположенного по адресу: улица Спортивная, 5-А. По уточненной информации Госпожнадзора, площадь пожара составила ориентировочно 840 кв. м. в результате пожара огнем уничтожена крыша дома (площадь 840 кв м), частично повреждены 6 квартир. Общая площадь повреждений – 80 кв. м. Всего в доме зарегистрированы 197 человек, из них детей до 14 лет – 30 человек, от 14 до 18 лет – 9 человек. В момент происшествия в доме находились 66 человек. Все они были эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU