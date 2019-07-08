СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-08T09:59:12+03:00

В Нефтеюганске судят инженера, по вине которого насмерть разбился молодой рабочий Фото: Татьяна Коркина

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Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении инженера строительной организации. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, в июле 2018 года в 5 микрорайоне города Нефтеюганска на строительном объекте упала стрела башенного крана. В результате происшествия погиб 23-летний рабочий.

Выяснилось, что оборудование и детали башенного крана были повреждены, в связи с чем башенный кран не должен был эксплуатироваться в таком состоянии. Кроме того нормативный срок эксплуатации данного башенного крана истек в 2015 году, а экспертиза промышленной безопасности на объекте не была произведена.

Башенный кран был неисправлен. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Инженер,, являясь лицом ответственным за соблюдение требований правил техники безопасности и охраны труда, не обеспечил контроль за работоспособным состоянием башенного крана, не запретил и не остановил его эксплуатацию и допустил рабочих на неисправную технику.

По уголовному делу следствием собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU