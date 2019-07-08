2019-07-08T09:41:12+03:00
Происшествия

Вартовчанин похитил магнитолу, ящик помидоров и персиков

Кражу полицейские раскрыли по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин похитил магнитолу, ящик помидоров и персиков. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин похитил магнитолу, ящик помидоров и персиков. Фото с сайта pixabay.com
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В Нижневартовске полицейскими установлен подозреваемый в краже. Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, вартовчанин, находясь возле дома по улице Проспект Победы, похитил автомагнитолу, ящик помидоров и персиков. Общая сумма похищенного составила 17 тысяч рублей. Похищенное изъято. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 16 ранее зарегистрированных преступлений: 11 краж, незаконная порубка лесных насаждений, нанесение побоев, один случай угрозы убийством, грабеж и мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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