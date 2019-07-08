2019-07-08T08:55:37+03:00
Происшествия

За минувшие выходные на дорогах Югры в 11 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибшая

Задержан 41 пьяный водитель
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные на дорогах Югры в 11 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибшая. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные на дорогах Югры в 11 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибшая. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Ранним утром в пятницу 5 июля на трассе в Сургутском районе на трассе насмерть разбилась пассажирка иномарки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 июля в 6:30 на 182 км автодороги «СургутКогалым» в Сургутском районе 28-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение с последующим съездом в правый кювет. В результате ДТП от полученных телесных повреждений 38-летняяя пассажирка иномарки скончалась на месте ДТП, водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести.

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. Задержан 41 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования и 7 – за повторное управление с признаками опьянения. 70 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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