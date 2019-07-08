2019-07-08T08:43:36+03:00
Происшествия

В Нягани оператор связи продал детализацию звонков девушки её ревнивому поклоннику

Мужчину оштрафовал суд
Алена Кульмухаметова
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В Нягани оператор связи продал детализацию звонков девушки её ревнивому поклоннику. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нягани оператор связи продал детализацию звонков девушки её ревнивому поклоннику. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Нарушил тайну телефонных переговоров девушки и передал её за вознаграждение совему знакомому житель Нягани. Мужчину накануне осудили.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, няганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Нягани за нарушение тайны телефонный переговоров и сообщений граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Молодой няганец, работая сотрудником подразделения оператора сотовой связи, сделал снимки детализации телефонных переговоров и сообщений абонентского номера потерпевшей, которые продал за 3 000 рублей её давнему поклоннику.

В настоящее время расследование завершено, следствием собраны достаточные доказательства. Поскольку подозреваемый впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб потерпевшей, решением суда подозреваемому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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