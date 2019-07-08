2019-07-08T08:00:52+03:00
Происшествия

Вартовчанину ужесточили наказание за нетрезвое вождение

Мужчина систематически хулиганит
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанину ужесточили наказание за нетрезвое вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВартовчанину ужесточили наказание за нетрезвое вождение. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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В колонию строго режима почти на два года отравится 33-летний житель Нижневартовска. Рецидивист не первый раз отправляется в тюрьму.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, ранее мировой суд Нижневартовска вынес обвинительный приговор в отношении вартовчанина, назначив ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно, с установлением испытательного срока на 3 года.

Мужчина получил условный срок за то, что будучи в ноябре 2017 года привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в марте 2018 года вновь сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде.

Прокурор не согласился с решением о возможности применения к осужденному условной меры наказания и внес в Нижневартовский городской суд апелляционное представление. Так как личности преступника, ранее судимого и отбывавшего наказание в виде реального лишения свободы, установлен рецидив преступлений.

Кроме того, по материалам уголовного дела злоумышленник характеризуется отрицательно, систематически нарушает общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности.

Апелляционное представление прокурора удовлетворено, условная мера наказания в отношении осужденного отменена, мужчина направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима на срок 1 год 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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