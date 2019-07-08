СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-08T07:49:22+03:00

Более тысячи сургутян отметили День семьи, любви и верности. Фото Рамиля Нуриева

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В историко-культурном центре «Старый Сургут» 7 июля состоялось празднование Дня семьи любви и верности. В его рамках прошла hand-made ярмарка, мастер-классы по изготовлению традиционной куклы «Неразлучники» и цветочных бутоньерок.

По информации организаторов, работали несколько тематических площадок: в «Забавном переулке» любителей шахмат ждала уличная площадка, в детской игровой комнате «Джунгли» ребятишки познавали мир животных, а непоседы катались на электромобилях и наносили аквагрим.

Также на территории «Старого Сургута» развернулись стойбище коренных народов Севера и площадка, куда все желающие могли обратиться за консультацией по медицинским, психологическим и юридическим вопросам.

На центральной площади историко-культурного центра более тысячи горожан посмотрели концертную программу, оценили показ мод от «Клуба молодых мам», приняли участие в конкурсах, викторинах, зажигательных танцах и играх для всей семьи. Самые активные позанимались семейной зарядкой вместе с тренером одного из фитнес-клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU