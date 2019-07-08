Природнадзор Югры заступился за муравьёв

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-08T07:04:07+03:00

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Не заметил или специально проехал колёсами грузовика по большому муравейнику в лесу один из водителей организации «РИТЭК» в Белоярском районе. За разорение муравейника придется ответить по всей строгости.

Природнадзором Югры установлено уничтожение муравейника диаметром менее 0,7 метра, размещение которого было зафиксировано ранее в Белоярском районе. Разорение произошло вследствие наезда на него автотранспорта, о чём свидетельствуют следы движения транспорта по левой части муравейника.

В настоящее время производится расчет ущерба, юридическому лицу направлено уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU