2019-07-08T06:52:43+03:00
Общество

Дождь стал причиной отложенного фестиваля в парке Победа Нижневартовска

Он пройдёт в следующее воскресенье
Алена Кульмухаметова
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Дождь стал причиной отложенного фестиваля в парке Победа Нижневартовска. Фото с сайта администрации города НижневартовскДождь стал причиной отложенного фестиваля в парке Победа Нижневартовска. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Непогода застала врасплох югорчан в эти выходные. Жара резко сменялась проливными дождями с грозами и сильным ветром. Многие запланированные мероприятия пришлось переносить на другие даты.

Так, в Нижневартовске запланированный ранее в парке Победы на 7 июля городской фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в связи с погодными условиями перенесли на 14 июля. Праздник пройдет с 12 до 16 часов.

Накануне, 7 июля, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 7 июля в фойе второго этажа Дворца искусств состоялась праздничная программа «Любовь и верность нашей семьи».

В программе концертная программа, в которой прозвучали любимые песни в исполнении солистов и творческих коллективов города. Для любителей рукоделья и семейных сувениров состоялся мастер-класс по изготовлению символа праздника – ромашки; для почитателей семейных традиций – викторина на знание свадебных годовщин и обрядов; для детей - интерактивная игровая программа с аниматорами. Для участников работала аквагрим-студия, художественная галерея «Моя семья», и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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