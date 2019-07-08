2019-07-08T06:39:56+03:00
Общество

В Югре гроза стала причиной большого пожара в тайге

На борьбу с огнём брошены 17 человек
Алена Кульмухаметова
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В Югре гроза стала причиной большого пожара в тайгеВ Югре гроза стала причиной большого пожара в тайгеФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает действовать пожароопасный режим. С начала сезона в округе произошло 67 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет 1 184,46 га.

По информации Природнадзора Югры, в половине случаев причиной лесного пожара явились действия местного населения.

Так, на межселенной территории Советского района с 3 июля введены особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Также причиной возгорания становятся природные катаклизмы. Так, в Ханты-Мансийском районе на территории Кедровского участкового лесничества на площади 267,5 га полыхает тайга. По информации пресс-службы МЧС России по ХМАО-Югре, пожар тушат 17 человек. Дознаватели установили, что причиной возгорания тайги в Ханты-Мансийском районе стала гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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