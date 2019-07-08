2019-07-08T06:21:12+03:00
Общество

Погода в Югре 8 июля: дожди и грозы

В округе станет прохладнее
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 8 июля: дожди и грозыПогода в Югре 8 июля: дожди и грозыФото: Алена Кульмухаметова
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В первый рабочий день недели 8 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в северных и восточных районах сильные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, в северо-западных районах +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте облачная погода и с утра дождь. Ветер западный, северо-восточный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +21 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь, гроза, к вечеру ясная погода. Ветер западный, юго-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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