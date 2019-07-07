СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-07T16:53:11+03:00

История о больном мальчике из Нефтеюганска вышла далеко за пределы Югры. Фото с сайта pixabay.com

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В эфире одного из федеральных каналов 5 июля вышел сюжет о том, что семье из Нефтеюганска, воспитывающей малолетнего ребенка с редким генетическим заболеванием, органами здравоохранения отказано в обеспечении мальчика лечебным препаратом за счет бюджета.

Общественный резонанс возымел эффект. Росздравнадзор организовал проверку по данному факту.

- Росздравнадзор проведет проверку по факту необеспечения необходимыми лекарствами несовершеннолетнего ребенка с редким заболеванием (миодистрофия Дюшенна) в Нефтеюганске. По сообщениям СМИ, суд Ханты-Мансийска отказал родителям четырехлетнего мальчика в требовании обеспечить его жизненно необходимым препарато", - заявили в пресс-службе ведомства.

Известно, что четырёхлетний Лёша Конкин вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства. Терапия для ребенка должна была обойтись в 18 млн рублей. Суд принял сторону органов здравоохранения и мальчик остался без медицинской помощи.

По данному факту следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка.

Следователи изучат изложенные в сюжете доводы и дадут правовую оценку действиям либо бездействию сотрудников органов здравоохранения. За Лёшу уже вступились местные власти. Так, тяжелобольного мальчика примут в столичном НИИ.

Как сообщает пресс-служба губернатора Югры, сейчас мальчик получает медицинскую помощь в «Нефтеюганской окружной клинической больнице». Вопрос о дальнейшей тактике лечения юного югорчанина находится на контроле у Департамента здравоохранения Югры. В ведомстве отмечают, что ситуация требует оперативного лечения. Уже в июле ребенка отправят в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева.

Также за ребёнка из Югры вступилась актриса из «Универа» Мария Кожевникова. В своём инстаграме она опубликовала пост.

Фото из соцсети инстаграм Марии Кожевниковой

«Чиновники, окститесь! Обращаюсь к губернатору Комаровой Н.В. @nv__komarova и Скворцовой В.И. @rosminzdrav.ru Когда Россия катастрофически теряет население, ваши подчиненные обязаны бороться за каждого ребёнка!!! Ко мне обратилась мама 4х летнего Леши Конкина, с просьбой достучаться до чиновников ! Больно, что они так обращаются с детьми, гражданином РФ. Мы помогаем всем, сирийским детям, другим странам, а своим детям отказываем в необходимом, не дав шанс на жизнь! Вчера в суде Ханты-Мансийска Леше отказали в выдаче жизненно важного лекарства. Причем ребенок с родителями проделали 3часовой путь ранним утром из Нефтеюганска, ждали возле заявленного кабинета. А судья и ответчик (местный минздрав) просто закрылись в совершенно другом кабинете и вынесли решение без истцов! У Леши болезнь Дюшенна, дистрофия мышц. Страдают только мальчики, зачастую не доживая до 20 лет. Но препарат, который назначили уже 2 консилиума врачей - в федеральных центрах Москвы и Питера - может подарить мальчику долгую и качественную жизнь. Местный и Федеральный минздрав, медийным людям, ведущим тв уже стыдно собирать с бедного народа смсками деньги на операции и лекарства. Это позор для нашей богатой на ресурсы страны! Больно, смотреть на матерей, которые борются за своих детей и пытаются прорваться на прямую линию с Президентом, чтобы умолять о выживании их ребёнка! Я прошу подключиться всех», - пишет Мария.

Добавим, что диодистрофия Дюшенна - редкое генетическое заболевание, которым страдают только мальчики. С 10-12 лет дети, страдающие данной болезнью, обычно уже в инвалидном кресле, так как у них разрушаются мышцы, к 20 повышается риск смертельных осложнений. Специальные лекарства полностью заболевание не вылечивают, но позволяют людям прожить как минимум до 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU