Четверть пожаров в Югре по причине неисправного оборудования
За первое полугодие 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправного оборудования произошло 365 пожаров - это практически четвертая часть от общего количества возгораний. Спасатели напоминают югорчанам меры безопасности при использовании электрооборудования.
При покупке любого прибора, работающего от электрической сети, рекомендуется осмотреть провода и вилку на предмет наличия повреждений. Не приобретать электрооборудование с рук и без документов.
Не перегружать электросеть подключением к одному сетевому фильтру нескольких мощных приборов, особенно нагревательных.
В электросчетчиках должны быть установлены предохранители только заводского исполнения без так называемых "жучков". Предохранитель с самодельными вставками может выдержать скачок напряжения и не отключить электросеть, что может привести к возгоранию изоляции проводов и пожару.
Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Следить за состоянием электросети в вашем доме. При обнаружении неисправности ее необходимо немедленно устранить.
В случае пожара незамедлительно сообщайте о нем по телефону 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU