2019-07-07T13:20:27+03:00
Общество

Четверть пожаров в Югре по причине неисправного оборудования

Спасатели напомнили о безопасности югорчан
Алена Кульмухаметова
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Четверть пожаров в Югре по причине неисправного оборудования. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреЧетверть пожаров в Югре по причине неисправного оборудования. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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За первое полугодие 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправного оборудования произошло 365 пожаров - это практически четвертая часть от общего количества возгораний. Спасатели напоминают югорчанам меры безопасности при использовании электрооборудования.

При покупке любого прибора, работающего от электрической сети, рекомендуется осмотреть провода и вилку на предмет наличия повреждений. Не приобретать электрооборудование с рук и без документов.

Не перегружать электросеть подключением к одному сетевому фильтру нескольких мощных приборов, особенно нагревательных.

В электросчетчиках должны быть установлены предохранители только заводского исполнения без так называемых "жучков". Предохранитель с самодельными вставками может выдержать скачок напряжения и не отключить электросеть, что может привести к возгоранию изоляции проводов и пожару.

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Следить за состоянием электросети в вашем доме. При обнаружении неисправности ее необходимо немедленно устранить.

В случае пожара незамедлительно сообщайте о нем по телефону 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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