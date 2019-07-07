СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-07T13:20:27+03:00

Четверть пожаров в Югре по причине неисправного оборудования. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе из-за неисправного оборудования произошло 365 пожаров - это практически четвертая часть от общего количества возгораний. Спасатели напоминают югорчанам меры безопасности при использовании электрооборудования.

При покупке любого прибора, работающего от электрической сети, рекомендуется осмотреть провода и вилку на предмет наличия повреждений. Не приобретать электрооборудование с рук и без документов.

Не перегружать электросеть подключением к одному сетевому фильтру нескольких мощных приборов, особенно нагревательных.

В электросчетчиках должны быть установлены предохранители только заводского исполнения без так называемых "жучков". Предохранитель с самодельными вставками может выдержать скачок напряжения и не отключить электросеть, что может привести к возгоранию изоляции проводов и пожару.

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Следить за состоянием электросети в вашем доме. При обнаружении неисправности ее необходимо немедленно устранить.

В случае пожара незамедлительно сообщайте о нем по телефону 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU