СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-07T08:18:54+03:00

В Югре на вопросы жильцов аварийных домов ответят в прямом эфире Фото: Татьяна Коркина

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Онлайн-конференция, посвященная вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, состоится 9 июля в 15:00.

По информации правительства Югры, участие в ней примут губернатор Югры Наталья Комарова, представители органов власти окружного и муниципального уровней, профильных департаментов. Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте окружной телерадиокомпании «Югра».

Вопросы от жителей региона принимаются до эфира в этой же группе, а также на странице главы региона в Инстаграм, а непосредственно во время онлайн-конференции югорчане смогут направить вопросы и обращения в мессенджеры «WhatsApp» и «Viber» по номеру телефона: +7-952-692-63-76.

В прямом эфире югорчане смогут получить информацию о порядке признания жилья непригодным, многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу, ответы на вопросы обеспечения жилищных прав югорчан при сносе и выселении из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU