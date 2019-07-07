2019-07-07T06:38:30+03:00
Общество

Погода в Югре 7 июля: дожди и грозы

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 7 июля: дожди и грозыПогода в Югре 7 июля: дожди и грозыФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье 7 июля в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, днём в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём +21,+26 градусов, по северо-западным районам +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём +21,+23 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер западный, северный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +20 градусов.

В Нижневартовске облачно и проливной дождь, гроза. Ветер восточный, северный, северо-западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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