В Югре решили поспособствовать рождаемости единовременной помощью
Отдельные категории югорских семей с детьми получат единовременную помощь на улучшение жилищных условий. Правительство Югры приняло решение о предоставлении им в 2019 году выплаты в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.
По словам первого замгубернатора Югры Геннадия Бухтина, данная мера соцподдержки будет способствовать повышению рождаемости, укреплению статуса семьи. Он подчеркнул, что в числе получателей выплаты – отдельные категории многодетных семей, а также югорчане из числа коренных малочисленных народов
Прогнозная численность получателей составляет 219 семей. На эти цели предусмотрено более 488 миллионов рублей. Выплата в целях реализации нацпроекта «Демография» будет предоставляться до 30 ноября 2019 года на основании сведений департаментов строительства и социального развития, пояснили в правительстве ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU