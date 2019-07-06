2019-07-06T15:41:58+03:00
Общество

В Югре решили поспособствовать рождаемости единовременной помощью

На эти цели предусмотрено более 488 миллионов рублей
Анна Полякова
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В Югре решили поспособствовать рождаемости единовременной помощью Фото: admhmao.ruВ Югре решили поспособствовать рождаемости единовременной помощью Фото: admhmao.ru
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Отдельные категории югорских семей с детьми получат единовременную помощь на улучшение жилищных условий. Правительство Югры приняло решение о предоставлении им в 2019 году выплаты в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

По словам первого замгубернатора Югры Геннадия Бухтина, данная мера соцподдержки будет способствовать повышению рождаемости, укреплению статуса семьи. Он подчеркнул, что в числе получателей выплаты – отдельные категории многодетных семей, а также югорчане из числа коренных малочисленных народов

Прогнозная численность получателей составляет 219 семей. На эти цели предусмотрено более 488 миллионов рублей. Выплата в целях реализации нацпроекта «Демография» будет предоставляться до 30 ноября 2019 года на основании сведений департаментов строительства и социального развития, пояснили в правительстве ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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