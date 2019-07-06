2019-07-06T14:39:33+03:00
Происшествия

Жительницу Нижневартовска на трассе обокрал подросток

Женщина подвозила паренька до города
Анна Горлач
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Жительницу Нижневартовска на трассе обокрал подросток Фото: pixabay.comЖительницу Нижневартовска на трассе обокрал подросток Фото: pixabay.com
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Шокированная югорчанка опубликовала пост на страницах соцсети о том, как стала жертвой малолетнего воришки. Женщина написала, что днем 5 июля выехала с Излучинска в Нижневартовск. На остановке, где пост ГАИ, «голосовал» мальчик, на вид 10-13 лет, светловолосый, одет был в толстовочку тёмного цвета и тёмное трико.

«Он попросил довезти его до города. Довезла до «Ромашки». Мальчик пошёл в сторону «Подсолнуха». Мне показалось это странным, он должен был на остановку пройти и ждать автобус, решила глянуть в сумку - нет кошелька, побежала за ним, нигде нет, исчез», - описала произошедшее северянка.

Она уточнила, что в кошельке были деньги 10500, права, свидетельство ПТС, удостоверение многодетной семьи, карты Сбербанка, куча дисконтных и скидочных карточек. Заявление она в полицию уже написала. Говорит, что на камере нечестный парнишка засветился.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

«Верю, что сотрудники полиции всё-таки найдут негодяя. Возможно, он вытащил из кошелька денежку, а кошелёк выкинул просто», - женщина надеется, что нашедшие кошелек вернут его хозяйке, а она, в свою очередь, обещает отблагодарить. Кроме того, обиженная женщина, получившая за добро такую «награду» приложила фото схемы, где, возможно, был выкинут кошелёк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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