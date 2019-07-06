СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-06T11:35:56+03:00

Югорские ватерполистки готовятся к серьезным турнирам в Пензе и Златоусте Фото: ugramegasport.ru

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Ватерпольная команда Югры готовится к предстоящим важным стартам. На протяжении последних четырех недель девушки проводят тренировочный сбор, который завершится 13 июля.

Спортсменки примут участие в финале IX летней Спартакиады учащихся России среди девушек до 17 лет, который пройдет с Пензе с 27 июля по 4 августа, и ватерпольному турниру, который стартует в Златоусте 15 июля.

Отметим, участниками Спартакиады станут команды из десяти регионов страны — Московской, Пензенской, Нижегородской, Челябинской, Ростовской и Ленинградской областей, Краснодарского края и ХМАО, также представят свои сборные команды Москвы и Санкт-Петербурга.

В тренировках задействованы девушки разных возрастов — восемь человек 2003 года рождения, две девушки 2004 г.р., а также спортсменки до 15 лет.

- На сборах перед нами стоит главная задача - сыграть их всех вместе, отработать комбинации и связки, при этом необходимо было учитывать навыки девушек каждого возраста. Предстоящие соревнования покажут, удалось ли нам это сделать или нет, — рассказала тренер женской ватерпольной команды Югры до 17 лет Анастасия Зубкова.

ИСТОЧНИК KP.RU