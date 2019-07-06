2019-07-06T10:11:04+03:00
Происшествия

За день в Югре зарегистрировали 12 дистанционных преступлений

Большая часть югорчан продолжает терять свои накопления, доверившись лже-банкирам
Анна Полякова
Поделиться:
За день в Югре зарегистрировали 12 дистанционных преступленийЗа день в Югре зарегистрировали 12 дистанционных преступленийФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Югре лишь за одни сутки зарегистрировано 12 дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.

Потерпевшими стали жители Нижневартовска, Сургута, Югорска, Нягани, Сургутского района, Лангепаса, Пыть-Яха. На уловки мошенников попались женщины и мужчины от 33 лет до 69 лет.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников, сообщили в УМВД России по ХМАО – Югре.

Большая часть югорчан продолжает терять свои накопления, доверившись мошенникам, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков. Общая сумма материального ущерба составила порядка 228 тысяч рублей.

Так, например, 54-летней жительнице Нижневартовска аферист предложил активировать накопленные бонусы «Спасибо Сбербанк». В результате гражданка потеряла 96 тысяч рублей.

34-летний сургутянин, пытаясь приобрести автомобильные диски через соцсети, перевел злоумышленникам порядка 22 тысяч рублей.

Еще один житель Нижневартовска 1950 года рождения через социальную сети «Одноклассники» приобрел телевизионный роутер на сумму 4300 рублей, но по факту по почте России получил обычную телевизионную антенну стоимостью 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорские ватерполистки готовятся к серьезным турнирам в Пензе и Златоусте
Более тысячи югорчан примут участие в экстремальном забеге «Стальной характер»
Погода в Югре 6 июля: местами пройдет небольшой дождь с грозой
В Сургуте директора отстранили от работы за систематическую невыплату заработную плату
Первый микрорайон Нижневартовска активно благоустраивают
В Нефтеюганске под суд отправили мастера, по вине которого заживо сгорел рабочий
В Ханты-Мансийске горожанам в жару запретили искупаться
Мемориал Защитникам Отечествам в Югорске отремонтируют за 68 миллионов рублей
В Сургуте уволена заведующая детским садом, где «кабан» танцевал стриптиз
Юные югорчане на лето становятся бойцами трудовых отрядов
Из Мегиона за пределы РФ выдворяют иностранца
В Сургутском районе пройдут гонки на обласах
В Сургуте попутчик в поисках зажигалки обворовал пассажира поезда
В Югре водолазы подняли со дна водоёмов тела двух человек
В Нефтеюганске за килограмм наркотиков судят двух уроженцев Украины
В Нижневартовске 15 маршрутов отправятся в объезд из-за ремонта дороги
В Сургуте снова судят пьяного водителя
В Нижневартовске арендаторы заняли более половины квартир в доходном доме
В Пыть-Яхе раскрыта кража дачного инвентаря
В Ханты-Мансийске спасатели проводят учения на воде
Под Сургутом насмерть разбилась пассажирка «Рено Дастер»
В Югре девять крепких семей получили медали «За любовь и верность»
В Ханты-Мансийске судят троих мужчин, которые за мнимый долг насмерть забили соседа
Сургутянин обокрал магазин электроники
В Ханты-Мансийске для детей открыли палаточный лагерь
В Югре с начала купального сезона утонули четыре человека
В Сургуте водитель «Киа Спортейдж» сбила семилетнюю девочку