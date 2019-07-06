СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-06T10:11:04+03:00

За день в Югре зарегистрировали 12 дистанционных преступлений Фото: Ольга Крыльцова

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В Югре лишь за одни сутки зарегистрировано 12 дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.

Потерпевшими стали жители Нижневартовска, Сургута, Югорска, Нягани, Сургутского района, Лангепаса, Пыть-Яха. На уловки мошенников попались женщины и мужчины от 33 лет до 69 лет.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников, сообщили в УМВД России по ХМАО – Югре.

Большая часть югорчан продолжает терять свои накопления, доверившись мошенникам, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков. Общая сумма материального ущерба составила порядка 228 тысяч рублей.

Так, например, 54-летней жительнице Нижневартовска аферист предложил активировать накопленные бонусы «Спасибо Сбербанк». В результате гражданка потеряла 96 тысяч рублей.

34-летний сургутянин, пытаясь приобрести автомобильные диски через соцсети, перевел злоумышленникам порядка 22 тысяч рублей.

Еще один житель Нижневартовска 1950 года рождения через социальную сети «Одноклассники» приобрел телевизионный роутер на сумму 4300 рублей, но по факту по почте России получил обычную телевизионную антенну стоимостью 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU