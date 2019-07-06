Более тысячи югорчан примут участие в экстремальном забеге «Стальной характер»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-06T08:30:45+03:00

Экстремалов будет ждать две трассы на выбор 5 и 8 км

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске 6 июля впервые пройдет экстремальный забег «Стальной характер». Более 1 200 жителей ХМАО подтвердили участие в испытании, которое пройдет на турбазе «Татра».

Экстремалов будет ждать две трассы на выбор 5 и 8 км. Им предстоит преодолеть десятки препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и многое другое.

Трассу можно проходить как одному – в личном зачете, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги или случайные люди, объединенные общей идеей – закалить характер.

Поучаствовать в забеге, и попробовать пройти все препятствия могут как профессиональные спортсмены, так и неподготовленные люди.

Это второй забег из серии в ХМАО в этом году, 8 июня в Пыть-Яхе состоялся «Стальной характер. Кросс», в котором приняло участие более 500 человек. Для региона серия забегов проводится организаторами впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU