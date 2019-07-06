2019-07-06T05:33:25+03:00
Общество

Погода в Югре 6 июля: местами пройдет небольшой дождь с грозой

Температура воздуха днем +20…+25 С
Анна Полякова
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Погода в Югре 6 июля: местами пройдет небольшой дождь с грозойПогода в Югре 6 июля: местами пройдет небольшой дождь с грозойФото: Анна Полякова
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В субботу, 6 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Ветер западный и юго-западный 6-11 м/с. Днем в отдельных районах его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем +20…+25 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +22… +24 ºС.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7 м/с. Температура воздуха поднимется до + 23 градусов.

В Нижневартовске малооблачно, в середине дня пойдёт небольшой дождь. Ветер западный 7 м/с. Температура воздуха +19 градусов.

В Нефтеюганске до обеда – ясная погода, в середине дня выйдут облака, которые к вечеру рассеются. Осадки не ожидаются. Температура воздуха +23 градуса, ветер западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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