2019-07-05T15:28:00+03:00
Общество

Первый микрорайон Нижневартовска активно благоустраивают

Мнения жителей в «Марафоне благоустройства» играют ключевую роль
Алена Кульмухаметова
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Первый микрорайон Нижневартовска активно благоустраивают. Фото с сайта администрации города НижневартовскПервый микрорайон Нижневартовска активно благоустраивают. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске в первом микрорайоне идет активный этап благоустройства. В 2019 году в рамках марафона преобразят территории 33 домов, в которых проживают около девяти тысяч вартовчан.

Перед тем, как приступить к работам, представителям обслуживающих организаций было необходимо учесть мнение большинства жителей. Как рассказали главе города вартовчане, благоустройство проходит с учетом потребностей для каждого отдельного двора.

Мнения жителей в «Марафоне благоустройства» играют ключевую роль. Поэтому только им решать, где поставить скамейки или сделать экопарковки.

Внешний вид территорий у некоторых домов уже преобразился. Например, появились удобные пешеходные тропинки, которых ранее не было, подготавливают участки для оформления стоянок.

В первом микрорайоне будет выполнено асфальтирование внутриквартальных проездов, ремонт тротуаров и стояночных мест, замена контейнерных площадок, ограждений, малых архитектурных форм (в том числе установка новых игровых и детских площадок, урн, скамеек).

Напомним, в этом году на проведение марафона выделено из бюджета города около 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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