Первый микрорайон Нижневартовска активно благоустраивают
В Нижневартовске в первом микрорайоне идет активный этап благоустройства. В 2019 году в рамках марафона преобразят территории 33 домов, в которых проживают около девяти тысяч вартовчан.
Перед тем, как приступить к работам, представителям обслуживающих организаций было необходимо учесть мнение большинства жителей. Как рассказали главе города вартовчане, благоустройство проходит с учетом потребностей для каждого отдельного двора.
Мнения жителей в «Марафоне благоустройства» играют ключевую роль. Поэтому только им решать, где поставить скамейки или сделать экопарковки.
Внешний вид территорий у некоторых домов уже преобразился. Например, появились удобные пешеходные тропинки, которых ранее не было, подготавливают участки для оформления стоянок.
В первом микрорайоне будет выполнено асфальтирование внутриквартальных проездов, ремонт тротуаров и стояночных мест, замена контейнерных площадок, ограждений, малых архитектурных форм (в том числе установка новых игровых и детских площадок, урн, скамеек).
Напомним, в этом году на проведение марафона выделено из бюджета города около 120 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU