СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-05T15:15:40+03:00

В Нефтеюганске под суд отправили мастера, по вине которого заживо сгорел рабочий. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Начальника участка на промышленном объекте одного из предприятий Нефтеюганска обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По информации следственного комитета Югры, 15 ноября 2017 года на территории месторождения в автомобиле «УРАЛ», произошел хлопок с последующим возгоранием. Отметим, что грузовик был оборудован вагончиком, в котором проживал один из мужчин. В момент пожара в вагончике находились трое рабочих, все они получили ожоги от 20% до 90 % площади тела. Один мужчина скончался, здоровью еще двух рабочих причинен тяжкий вред.

Выяснилось, что пожар произошел в результате воспламенения газовоздушной среды, образованной вследствие утечки горючих газов и искры.

Установлено, что автомобиль «УРАЛ» в нарушение правил пожарной безопасности был оборудован бытовым газовым баллоном, а также другими газовыми приборами, о чем было известно начальнику участка.

Следствие полагает, что нарушая требования пожарной безопасности и охраны труда, обвиняемый не предвидел возможности наступления пожара в помещении и причинения в результате бездействия смерти и тяжкого вреда здоровью работникам. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Начальнику участка грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU