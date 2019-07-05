В Ханты-Мансийске горожанам в жару запретили искупаться

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-05T15:00:14+03:00

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Запрет на купание во всех водоёмах Ханты-Мансийска не обрадовал горожан. В 30-градусную жару они вынуждены просто загорать на песке.

По данным специалистов Управления Роспотребнадзора по автономному округу, мониторинг качества речной воды в границах города Ханты-Мансийска выявил превышение содержания железа и марганца. Всего на лабораторное исследование в окружной столице было отобрано четыре пробы из местных водоемов, из которых все анализы по санитарно-химическим показателям не соответствуют гигиеническим требованиям.

Все это говорит о том, что купаться в водоемах окружного центра не следует, к тому же это довольно опасно, так как они обладают илистым дном. Чаще всего жители игнорируют запрет о купании и используют для отдыха у воды несколько мест: протока Самаровская (район Гидронамыва), РЭБ Связи (район автодорожного моста через р. Иртыш), р. Иртыш 29-30 км (район АБЗ), Восточная объездная дорога (район базы ВНСС). В этих и других несанкционированных зонах рекреации сегодня установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено».

Стоит отметить, что купание в запрещенных местах влечет за собой административную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU