2019-07-05T13:50:28+03:00
Общество

Из Мегиона за пределы РФ выдворяют иностранца

В Югре он находился незаконно
Алена Кульмухаметова
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Из Мегиона за пределы РФ выдворяют иностранцаИз Мегиона за пределы РФ выдворяют иностранцаФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские проводят рейды по местам скопления иностранцев в торговых комплексах, торговых базах, строительных площадках, дачных и гаражных кооперативов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, проверки шли в гостиницах, общежитиях, больницах, образовательных учреждениях, у частников и предпринимателей, которые привлекают иностранную рабочую силу.

По результатам проведенных рейдов сотрудниками полиции Мегиона проверено 66 работодателей, использующих труд иностранных работников, обследовано 37 мест компактного проживания граждан, выявлено более 30 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории РФ.

За осуществление трудовой деятельности без патента привлечены к административной ответственности три мигранта и один работодатель.

Судом принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации одного иностранного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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