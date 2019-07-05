СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-05T13:50:28+03:00

Из Мегиона за пределы РФ выдворяют иностранца Фото: Татьяна Коркина

В Югре он находился незаконно

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В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские проводят рейды по местам скопления иностранцев в торговых комплексах, торговых базах, строительных площадках, дачных и гаражных кооперативов.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, проверки шли в гостиницах, общежитиях, больницах, образовательных учреждениях, у частников и предпринимателей, которые привлекают иностранную рабочую силу.

По результатам проведенных рейдов сотрудниками полиции Мегиона проверено 66 работодателей, использующих труд иностранных работников, обследовано 37 мест компактного проживания граждан, выявлено более 30 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории РФ.

За осуществление трудовой деятельности без патента привлечены к административной ответственности три мигранта и один работодатель.

Судом принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации одного иностранного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU