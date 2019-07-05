2019-07-05T13:23:49+03:00
Общество

В Сургутском районе пройдут гонки на обласах

На заплыв приедут призёры Кубка губернатора Югры
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе пройдут гонки на обласах. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Сургутском районе пройдут гонки на обласах. Фото с сайта правительства Югры
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В субботу 6 июля в Тром-Агане Сургутского района состоится «День обласа». Регистрация участников начнётся в 8 утра на озере близи Тром-Агана. О соревнованиях сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте. Он также отметил, что конкуренция будет жесткой – на заплыв приедут призёры Кубка губернатора Югры.

Помимо соревнований организаторы праздника приготовили для посетителей ярмарку, конкурс национальной одежды, мастер-классы по ремеслам обских угров и т.д. Также будет работать гостевой чум, где угостят национальной кухней и чаем.

Напомним, ранее с 28 июня по 1 июля в Нефтеюганском районе состоялись международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на обласах, который проходит в регионе с 2001 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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