В Сургуте попутчик в поисках зажигалки обворовал пассажира поезда

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-05T13:04:09+03:00

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Сотрудники транспортной полиции Сургута и Тюмени по горячим следам раскрыли кражу, совершенную в пути следования пассажирского поезда № 377 сообщением «Новый Уренгой – Казань». По информации УМВД на транспорте УрФО, к стражам порядка обратился один из пассажиров вагона № 11. Мужчина пояснил, что между станциями «Куть-Ях – Салым» у него пропали документы и 45 тысяч рублей, которые находились в кармане жилетки, висевшей над его боковым местом. Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался житель Кировской области, который ехал в одном вагоне с потерпевшим, однако изначально мужчина отрицал свое причастие к краже. Проверка показала, что кражу подозреваемый совершил, когда искал зажигалку у попутчиков в вагоне. Увидев в висящей на крючке жилетке что-то блестящее и похожее на зажигалку, он опустил руку в карман и помимо обнаруженной зажигалки нащупал в кармане пачку купюр и документы. Недолго думая мужчина похитил содержимое кармана. Документы выбросил в тамбуре вагона, а деньги спрятал к себе в сумку. В настоящее время деньги возвращены владельцу, местонахождение документов пока не установлено. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU