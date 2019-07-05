СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-05T12:55:22+03:00

В Югре водолазы подняли со дна водоёмов тела двух человек. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Тело 39-летней женщина обнаружили накануне спасатели в Нижневартовском районе на озере Мутное в посёлке Излучинск.

Напомним, 3 июля очевидцы заметили, что купающаяся женщина пошла на дно. Отдыхающие не смогли ей помочь и вызвали спасателей.

По информации «Центроспас-Югории», прибыв к месту вызова, спасатели опросили очевидцев, определили район поисков, с помощью специального оборудования обследовали предположительное место затопления. Поиски результатов не дали. Личность утонувшей пока устанавливается. 4 июля поиски были продолжены. Прибыв к месту вызова, водолазным способом спасатели обследовали 450 квадратных метров водной акватории. Тело погибшей найдено и передано сотрудникам полиции.

В этот же день спасатели выезжали на протоку Окуневка в г.п. Излучинск, где требовалось оказать помощь в поисках утонувшего в протоке 43-летнего мужчины. Водолазным способом спасатели обследовали 200 квадратных метров водной акватории. Тело мужчины найдено и передано сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU