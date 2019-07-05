В Югре водолазы подняли со дна водоёмов тела двух человек
Тело 39-летней женщина обнаружили накануне спасатели в Нижневартовском районе на озере Мутное в посёлке Излучинск.
Напомним, 3 июля очевидцы заметили, что купающаяся женщина пошла на дно. Отдыхающие не смогли ей помочь и вызвали спасателей.
По информации «Центроспас-Югории», прибыв к месту вызова, спасатели опросили очевидцев, определили район поисков, с помощью специального оборудования обследовали предположительное место затопления. Поиски результатов не дали. Личность утонувшей пока устанавливается. 4 июля поиски были продолжены. Прибыв к месту вызова, водолазным способом спасатели обследовали 450 квадратных метров водной акватории. Тело погибшей найдено и передано сотрудникам полиции.
В этот же день спасатели выезжали на протоку Окуневка в г.п. Излучинск, где требовалось оказать помощь в поисках утонувшего в протоке 43-летнего мужчины. Водолазным способом спасатели обследовали 200 квадратных метров водной акватории. Тело мужчины найдено и передано сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU