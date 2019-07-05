2019-07-05T12:42:44+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске за килограмм наркотиков судят двух уроженцев Украины

Мужчинам грозят длительные сроки
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске за килограмм наркотиков судят двух уроженцев Украины. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске за килограмм наркотиков судят двух уроженцев Украины. Фото с сайта pixabay.com
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Граждане Украины прибыли в Югру специально для организации преступного бизнеса. Мужчины сбывали наркотики с помощью «тайников-закладок».

Накануне Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Республики Украина. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере с помощью сети Интернет группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года обвиняемые регулярно получали партии наркотиков синтетического происхождения, которые реализовывали через «тайники-закладки» наркозависимым жителям города.

При попытке очередного сбыта злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции. Общая масса изъятых в рамках уголовного дела наркотиков составила более одного кг.

В отношении обвиняемых по ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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