СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-05T10:54:04+03:00

В Сургуте снова судят пьяного водителя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Югре ежедневно выявляют нетрезвых водителей. Нарушителей не пугают ни высокие штрафы, ни уголовные дела, ни реальное лишение свободы.

Накануне прокуратура Сургута утвердила обвинительный акт в отношении очередного пьяного водителя. Он обвиняется в управлении автомобилем, будучи в состоянии опьянения и ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По версии следствия в мае 2019 года обвиняемый, ранее привлекаемый к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде и управлял автомобилем, пока не был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU