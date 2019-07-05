В Нижневартовске арендаторы заняли более половины квартир в доходном доме
В Нижневартовске продолжается заселение доходного дома, расположенного на улице Мира. По информации городской администрации, на данный момент в нем занято 67 квартир из 111.
Как сообщили в ипотечном агентстве Югры, в доме имеются: квартиры-студии, одно- или двухкомнатные квартиры, а также современные «Smart» квартиры, в которых имеется одна спальная комната, а кухонная и гостиные зоны объединены.
Добавим, что жильё в доме предназначено для сдачи в наем работникам бюджетной сферы, высококвалифицированным узкопрофильным специалистам, работникам промышленных предприятий и организаций Нижневартовска.
Более подробная информация о доходном доме размещена на сайте prostodomugra.ru в разделе «Объекты найма» (в подразделе «Нижневартовск (улица Мира, 25-Б»).
ИСТОЧНИК KP.RU