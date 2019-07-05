В Ханты-Мансийске спасатели проводят учения на воде

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-05T10:23:28+03:00

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Накануне в окружной столице Югры прошли учения по спасению утопающих. В профилактическом мероприятии были задействованы все аварийно-спасательные службы города.

Условный сценарий предполагал, что двое отдыхающих решили искупаться в реке в не оборудованном для этого месте, где стоит запрещающий знак. В итоге обоих стало уносить от берега сильным течением, в результате чего «условные утопающие» стали звать на помощь. После поступления сообщения от очевидцев происшествия в единую диспетчерскую службу города информация незамедлительно передается в спасительные службы и скорую помощь.

Добавим, что в мероприятиях приняли участие сотрудники городской службы спасения, скорой помощи и государственной инспекции по маломерным судам МЧС в Ханты-Мансийске. К операции на воде были привлечены 10 специалистов и четыре единицы техники. Задания учения были выполнены в соответствии с временными рамками и без замечаний.

ИСТОЧНИК KP.RU