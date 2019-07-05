СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-05T10:01:42+03:00

Под Сургутом насмерть разбилась пассажирка «Рено Дастер». Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось глубокой ночью. Пострадали два человека, погиб один.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, сегодня, 5 июля, в 01:40 часов на 182 км автодороге «Сургут – Когалым» в Сургутском районе произошло ДТП.

28-летний водитель за рулём «Рено Дастер» при движении со стороны Ноябрьска в направлении Сургута не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение по ходу движения с последующим съездом в кювет.

В результате водитель и 49-летний пассажир переднего сиденья получили телесные повреждения и были госпитализированы, 38-летняя пассажирка заднего сиденья скончалась на месте ДТП.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU