В Югре девять крепких семей получили медали «За любовь и верность»
Медали «За любовь и верность» вручила губернатор Юры Наталья Комарова девяти супружеским парам, прожившим долгую и счастливую семейную жизнь, достойно воспитавшим детей, бережно хранящим традиции.
Церемония награждения приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
Награды удостоились семьи Шемякиных, Ситниковых, Сорокиных, Гультяевых, Рачинских, Боровковых, Суходоевых, Ярмановых, Голубовых. Общий трудовой стаж этих пар – 424 года.
- У каждой из этих семей свой путь, но трудолюбие, верность семейным традициям, сплоченность – это те качества, которые они использовали в жизни лучше других. Тем не менее, любая семья старается следовать этим принципам, чтобы мы могли назвать тысячи крепких семей одной общей фамилией – Югра, – сказала Наталья Комарова.
Добавим, что всего в 2019 году медали «За любовь и верность» получат 75 югорских семейных пар.
Награды будут вручены в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности.
ИСТОЧНИК KP.RU